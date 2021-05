Türgi pakettreise saab praegu väga odavalt, viimati nähti Eestis selliseid hindu krooniajal

Türgi on läbi aastate olnud üks eestlaste lemmik-puhkusesihtkohti. Estraveli tootjasuhete juhi Katrin Samliku sõnul on kuum päike, rikkalik Türgi köök ning kaunid lõunaranniku rannad põhjuseks, miks turistid ikka ja jälle Türki tagasi pöörduvad. “Türgi reisid on eestlaste seas alati armastatud olnud, seda enam, et praegu algavad pakettreiside hinnad, kus sees ka hommikusöök, vaid 204 eurost. Pakettreisi hinda kuuluvad traditsiooniliselt edasi-tagasi lennud, lennujaamatransfeerid sihtkohas, majutus valitud hotelli kaheses toas, toitlustus vastavalt paketile ning reisiesindaja teenused sihtkohas. Lisaks soodsale hinnale on praegu Türgis tavapärasest vähem turiste, mis tähendab, et hotelli territooriumil on ka eestlastele meelepäraselt rohkem privaatsust.”