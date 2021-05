Konkurents tiheneb: Eesti turule tuleb uus rahvusvaheline reisikorraldaja

Coral Traveli üks eeliseid on kuurortides asuvad firma esindused koos kauaaegsete turismisektoris töötajatega, kes tunnevad riiki väga hästi. Kontsernile kuulub ka hotellikett ja mitu kõrgetasemelise teenindusega viietärnihotelli. Firma kogenud turismitöötajad — giidid ja teised — on pärast karantiinipiirangute leevenemist valmis puhkajaid vastu võtma.

Coral Travel on turisminduses üks liidreid, olles tegutsenud 27 aastat nüüd juba kaheksas riigis. Eesti on üheksas riik, kus firma oma esinduse on rajanud. See on üks suurimaid reisikorraldajaid Poolas ja omab filiaali ka Saksamaal.