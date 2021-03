Kas populaarsed turismisihtkohad Euroopas peavad selle suve vahele jätma või on neil veel lootust?

Pärast seda, kui Suurbritannia peaminister Boris Johnson muutis seniseid riigi koroonapiirangute leevendamise plaane, hoiatas valitsus, et keeld välismaistele puhkusereisidele võib veelgi pikeneda, kirjutab Bloomberg. Praegu on britid piirangu viimaseks kuupäevaks seadnud 17. mai.

Ka Saksamaa on pärast seda, kui sakslased tormasid lihavõttepühade puhul Hispaania saarele Mallorcale puhkusereise broneerima, asunud kaaluma ajutist keeldu välismaale puhkama minejatele.

Need on vaid järjekordsed tagasilöögid Euroopa võitluses koroonapandeemiga, kus ollakse niigi hädas vaevaliselt edasi liikuva vaktsineerimiskavaga ning kus nii Itaalia kui Prantsusmaa on kolmanda laine hirmus täiendavad piirangud kehtestanud.

See on väga suur löök kõigile neile, kes seni on uskunud, et niipea, kui Euroopa riigid saavad oma kodanikud vaktsineeritud, hakkab taastuma ka rahvusvaheline reisimine. Ennekõike on sellele panustanud nii suured reisikorraldajad – nagu TUI –, lennufirmad ja riigid, mille majandus väga tugevalt sõltub turismist – Hispaania, Kreeka, Itaalia ja Türgi.

TUI Suurbritannia klientide hulgas on hulgaliselt ka neid, veel mõned nädalad tagasi selleks suveks puhkusereise plaaninuid, kes on asunud tühistama oma reisi või lükkama neid juuli ja augusti asemel septembrisse, oktoobrisse või lausa järgmise aasta maisse. Kuigi seni on ettevõte lootnud palju oma Saksa klientide peale, on ka selles osas hakanud teatav kõhklus tekkima.

Nii andis maailma suurim reisikorraldaja juba möödunud neljapäeval teada, et on otsustanud oma reiside mahtu 2019. aastaga võrreldes vähendada seni plaanitud 80% taseme asemel 75%-ni. Ettevõtte aktsiahind reageeris selle peale 5%-lise kukkumisega.

Samal ajal aga põletab ettevõte raha, mis ta on saanud kolme erineva abipaketiga, mis Saksa valitsus on neile andnud. Ettevõtte võlakoorem on selle käigus kasvanud 7,2 miljardi euro võrra.

Loodavad veel turismi taastumise peale sel suvel