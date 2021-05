Euroopa Liit avab oma piirid täielikult vaktsineeritud reisijatele

Brüsselis toimunud kohtumisel leppisid diplomaadid ka kokku, et tõstetakse taset, milleni võib nakatumus riigis tõusta, enne kui sealt reisimine ebaturvaliseks kuulutatakse. See tähendab, et EL-i piirid võidakse avada reisijatele senisest rohkematest riikidest.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets ütles ERR-ile, et Euroopa Komisjon ja liikmeriigid jõudsid kokkuleppele, et kolmandatest riikidest saabujatele, kes on täielikult vaktsineeritud, avatakse piirid samaaegselt Euroopa Liidu digitaalse tõendi ehk niinimetatud koroonapassi kasutusele võtmisega, mis peaks juhtuma järgmise paari nädala jooksul. EL-i digitõendi omanik peaks plaani järgi saama piirangutevabalt liikmesriikides reisida.

Tõend, nii digitaalsel kujul kui ka paberil, näitaks, et inimene on vaktsineeritud COVID-19 vastu, tal on kehtiv COVID-19 testi negatiivne tulemus või on ta haigusest tervenenud.

Kasemetsa sõnul saavad kolmandatest riikidest õiguse Euroopa Liitu siseneda need vaktsineeritud, kes on kaitsepoogitud Euroopa ravimiameti poolt heaks kiidetud nelja vaktsiiniga (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen).