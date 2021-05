Masendav uudis maakera kuklapoolelt: Austraalia piirid ei avane tõenäoliselt enne 2022. aasta lõppu

Austraalia rahandusminister Simon Birmingham ütles, et vaktsineerimisele vaatamata võib olukord maailmas olla veelgi ebakindlam, seda mutantsete tüvede, näiteks India oma, tõttu.

"Tahame hoida turvalist joont. Arvestades küsimusi, mis on seotud nii vaktsiini kasutuselevõtu kiiruse kui ka efektiivsusega COVIDi erinevate variantide puhul, selle tõhususe ja kestusega, peame kaalutlema ja me ei näe, et saaksime piire väga kergekäeliselt avada," ütles Birmingham ajalehele The Australian, rõhutades ka majanduse ebakindlust.

Peaminister Scott Morrison ütles siiski, et ta soovib plaani, mis võimaldaks vaktsineeritud austraallastel reisida välismaale ja vältida tagasipöördumisel kohustuslikku karantiini. "Riigi peamine eesmärk on haavatavate austraallaste vaktsineerimine, kuid rahvusvaheline reisiplaan on see, mida ma tahaksin järgmisena näha."

Eelmisel nädalal keelas Austraalia ajutiselt kõik saabumised Indiast. Reegli rikkujaid ootab üle 42 000 eurone trahv või viieaastane vanglakaristus. Suure protesti tõttu keeld ilmselt siiski tühistatakse.

Austraallastel on Uus-Meremaale reisimine teatud tingimustel lubatud, Singapur ja Hongkong on avaldanud lootust, et saavad Austraaliaga kokkuleppele karantiinivabas reisimises.

Allikad: News.com.au, BBC