Miljardid, mida ei saa enam kunagi tagasi: 10 riiki, mille turismisektor on koroonakriisi tõttu enim raha kaotanud

1. Ameerika Ühendriigid

Jaanuari seisuga on Ameerika Ühendriikides kõige rohkem koroonaviirusega nakatumisi ja sellega seotud surmajuhtumeid maailmas. Kümne kuuga on Ameerika Ühendriikide turismisektor kaotanud üle 120 miljardi euro. Paljude osariikide vahel on reisimine taas võimalikuks tehtud, kuid reisikeeld kehtib endiselt mitmele välisriigile, kust tavaliselt tuleb suurim tulu.

2. Hispaania

Eelmisel aastal külastas Hispaaniat alla 20 miljoni välisturisti. Seetõttu kaotas riigi turismisektor rohkem raha kui ühegi teise Euroopa riigi oma — ligi 38 miljardit eurot. Hispaania on nüüdseks piirid avanud Euroopa turistidele, kuid näiteks ameeriklased veel Hispaaniasse ei pääse.

3. Prantsusmaa

Prantsusmaa on maailma üks külastatumaid riike, kus tavalisel aastal käib üle 89 miljoni turiste. Koroonaviiruse tõttu oli aga see arv mullu kõvasti väiksem – Prantsusmaa turismisektor kaotas umbes 35 miljardit eurot.

4. Tai

Tai on hakanud vaikselt ja turvaliselt riigi piire taas välisturistidele avama. See on Aasia ühe populaarseima reisisihtkoha jaoks hea uudis, sest koroonaviiruse tõttu kaotati eelmisel aastal ligi 30 miljardit eurot.

5. Saksamaa

Viiendal kohal on Saksamaa, mille turismisektor kaotas eelmisel aastal koroonaviiruse tõttu natuke üle 28 miljardi euro. Riik on avanud piirid osa riikide turistidele, kuid näiteks USAst ja Ühendkuningriigist tulijad veel Saksamaale ei pääse.

6. Itaalia

Itaalia muutus koroonaviiruse tulipunktiks juba kriisi alguses ja pole siiani päriselt toibunud. Praeguseks on Itaalia turismisektor kaotanud juba üle 23 miljardi euro. Riigipiirid on endiselt väga paljudele välisturistidele suletud.

7. Suurbritannia

Suurbritannia turismisektori kaotused üha kasvavad. Seda eriti pärast seda, kui sealt avastati uus viirustüvi, mis levib senisest mitu korda kiiremini. Viimase kümne kuuga on turismisektor kaotanud ligi 23 miljardit eurot.

8. Austraalia