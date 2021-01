Suur pettumus reisisõpradele: Austraalia ilmselt sel aastal rahvusvahelistele reisijatele piire ei ava

Selline prognoos matab kõik lennufirmade lootused, et juba juulist saaks lende Austraalisast taastama hakata. Murphy arvab, et sellel aastal jäädakse siiski suhteliselt karmide piirangute juurde ja seda isegi juhul, kui suurem osa rahvast on vaktsineeritud. Seda sellepärast, et ei teata, kas vaktsiin hoiab viiruse leviku ära. Murphy lisas veel, et ilmselt püsivad veel pikemat aega ka karantiininõuded.

Hetkel peavad kõik riiki sisenevad inimesed olema 14 päeva hotellis karantiinis, kusjuures kõik kulud tuleb ise tasuda.

Austraalia lennufirma Qantas avas sel kuul broneeringute tegemise võimaluse lendudele alates juulist. Lootused on kõrged, kuid kõik sõltub siiski valitsuse otsustest.

Praegu on Austraalia avanud reisimulli Uus-Meremaaga. Mõeldakse reisimullidele ka teiste madala koroonariskiga riikidega nagu Taiwan, Jaapan ja Singapur.

Austraalia vaktsiinikava näeb ette, et vaktsineerimist alustatakse veebruari keskel või lõpus. Austraalias on koroonaviiruse tõttu hetkel surnud 909 inimest ja haigusjuhtumeid kokku on umbes 22 000.

Ekspertide sõnul peitub Austraalia edu kiirete ja karmide piirangute taga. Need mõjutasid riiki sisenejaid juba eelmise aasta veebruaris. Samuti kiidetakse hotellikarantiini süsteemi.

Suur osa kohalikest haiguspuhangutest on just nimelt alguse saanud nendest hotellidest. Haiguspuhangud, mis pole mõnes karantiinihotellis alguse saanud on aga viinud isegi osariikide vaheliste piiride sulgemiseni.

Kuigi suures osas kiidetakse Austraalia karmi ja kiiret tegutsemist, leidub ka neid, kelle arvates on riik ülekohtune perede suhtes, kes seetõttu üksteisest eraldatud on ning äride suhtes, mis majanduslikult palju kaotavad.

Murphy arvates on aga mõne asjaga pigem hilinetud — tema arvates oleks võinud maske tutvustada inimestele veelgi varem ning kaitset hooldekodudes oleks pidanud ka juba varem tugevamaks tegema.

