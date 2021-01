"Enne kevadet te küll kuhugi minna ei või, mitte enne, kui see jama maha rahunenud on," ütles vanaema, kui oli kuulnud, et oleme jälle oma reisi kahe nädala võrra edasi lükanud. Aimasin, et tal on õigus, kuid kui oled midagi aastaid oodanud ja planeerinud, siis pigem kuulad oma südant kui endast vanema inimese tarkuseterasid. Läks kõigest viis päeva, kuni saime öelda, et vanaemal oli õigus.