Suusatama testi- ja karantiinivabalt: nüüd saab reisida Montenegrosse ilma piiranguteta

Lisaks tasub teada, et Montenegro toitlustusasutused on avatud alates seitsmest hommikul kuni õhtul kümneni. Suusakeskused on avatud, kuid järgima peab füüsilise distantseerumise nõuet.

Montenegro on väike mägine riik Balkani poolsaarel Aadria mere kõrval. Olles Eestist kolm korda pisem, jääb see riik siiski silma oma mitmekesise looduse, pika rannajoone, mäesuusatamise ja mägijalgrattasõidu keskustega. lisaks ajaloolised ja kultuurilised vaatamisväärsused. Ligi 60% Montenegro pindalast asub üle 1000 meetri kõrgusel ja kuigi vahemaad on seal väikesed, kulub riigi ühest otsast teise sõitmiseks ligi pool päeva, sest teed on kitsad ja käänulised. Riigis on kokku 75 kilomeetrit randu, neist 35 kilomeetrit on liivarannad. Praegusel hooajal tasub rannamõnude asemel keskenduda siiski suusatamise nautimisele.