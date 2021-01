Eestlane Austraalias töötamisest: võõras keskkonnas tuleb kiirelt ümber orienteeruda uju või upu mõtteviisile

Julgusega katsetada võtan paratamatult ka suurema riski eksida. Kui kaks aastat tagasi IT-valdkonnas alustasin, siis ei julgenud ma vigu teha. Ühest küljest on see inimlik. Teate ju küll seda ebamugavustunnet, kui olete midagi valesti teinud. Kui keegi hingab kuklasse, iga sammu jälgib ja eksimuse eest karistab. Täna aga vaatan olukorrale teisiti. Julgen võtta vastu otsuseid, mida ilmselt varem ei oleks söandanud. Tegutsen teadlikumalt ebamugavustsoonis. Miks? Sest vaatamata sellele, kui ma ka eksin või põrun, õpin ja saan targemaks ja teen järgmine kord paremini. Ja see on kahtlemata ainult ja ainult võit.