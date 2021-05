Homsest pääseb reisieelsele antigeenitestile ainult ette broneeritud ajaga

„Endiselt tulevad väga paljud inimesed testimispuntkidesse ilma broneeringuta. Et vältida inimeste kogunemisi, muutsime testimispunktide töökorraldust ja võtame nüüd vastu vaid eelnevalt aja broneerinud kliente. Eelbroneeringu tegemine võimaldab meil inimesi paremini hajutada ning muudab töö kiiremaks ja sujuvamaks,“ kommenteeris Confido testimispunktide koordinaator Liis Ader.

Enamike populaarsemate reisisihtkohtade puhul võib test olla tehtud 48 või isegi 72 tundi varem. „See tähendab, et reisija võib testi päev enne reisi kaubanduskeskuses asuvas kiirkliiniku testimispunktis ära teha. Nii ei pea vahetult enne reisi sadamas või lennujaamas testi tegemise pärast muretsema ega testiaega ootama,“ soovitas Ader.

Et kõik soovijad saaksid oma testi õigel ajal tehtud, on Confido testimispunktidesse aegu juurde lisanud. „Kui varem oli päevas kuni 250 vaba testimisaega, siis nüüd on neid suurenenud nõudluse rahuldamiseks ligi poole rohkem. Seeläbi peaks iga soovija endale sobiva aja leidma,“ kommenteeris Ader.