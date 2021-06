Eesti reeglite järgi reisimine tekitab piiriületusel probleeme: läbipõdenud ei pruugi oma ühe vaktsiinidoosiga piirangutest pääseda

"Meile jõudis info, et reisija oli Eesti seaduste järgi vaktsineeritud läbipõdemise järgselt ühe vaktsiinidoosiga sellisest vaktsiinist, mis muidu vajaks kahte doosi. Saabudes sihtriiki tuvastas tervishoiutöötaja, et reisija on saanud ühe doosi ja ei allu seetõttu nendele piirangute vabastusele, mis kehtivad vaktsineeritud inimesele, kes on kaks doosi saanud. Tulevikus võiks olla mingi kava või plaan nendele reisijatele, kes saavad ühe doosi, et nad saaksid teise doosi."