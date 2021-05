Hea uudis Saksamaale või Saksamaa kaudu reisijatele: enam ei pea vaktsineeritud ja viiruse läbipõdenud negatiivset PCR-testi tulemust esitama

See puudutab ka transiitreisijaid, näiteks kes reisivad Lufthansaga mõnda muude riiki. Kui siiani pidi transiidiks läbi Saksamaa esitama negatiivse koroona PCR-testi, siis nüüd võib selle asemel esitada ka vaktsineerimistõendi või tõendi, et haigus on läbi põetud. Riiki sisenemisel on kõikidele lennureisijatele (k.a transiit) alates 6. eluaastast kohustuslik üks järgnevatest tingimustest:

• enne Saksamaale suunduvale lennule asumist tuleb esitada koroonaviiruse SARS-CoV-2 sertifikaat kas 72h jooksul enne Saksamaale saabumist tehtud PCR, LAMP, TMA testi või 24h jooksul tehtud antigeeni testi negatiivse tulemuse kohta.

• koroonaviirusest tervenenutel on võimalik esitada positiivne PCR, LAMP või TMA testi tulemus, mis on väljastatud 28 päeva kuni 6 kuud enne Saksamaale sisenemist;

• vaktsineeritud isikud saavad esitada kinnituse vaktsineerituse kohta. Seda tunnustatakse, kui viimasest vaktsiinidoosi saamisest on möödunud 14 päeva.