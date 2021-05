Täielikult vaktsineeritud Ameerika turistidel lubatakse sel suvel kõiki Euroopa Liidu riike külastada

Praegune EL poliitika piirab USA-st saabuvaid reise, mis on vähemolulised. Turistidele on piirangud kehtinud juba üle aasta.

“Ameeriklased kasutavad minu teada Euroopa Ravimiameti heakskiidetud vaktsiine,” ütles ajalehele The Times Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. “See võimaldaks aga vaba liikumist ja reisimist Euroopa Liitu.”

Kõik kolm USA-s kasutamiseks lubatud vaktsiini, Pfizer/BioNTech, Moderna ning Johnson & Johnson, on heaks kiidetud ka EL-i ravimiameti poolt.

The Times teatas, et USA ja EL-i ametnikud on pidanud läbirääkimisi vaktsineerimist tõestavate sertifikaatide üle. “Eelmisel kuul pakkus EL välja vaktsiinipasside süsteemi, mis võimaldaks vaktsineeritud EL-i kodanikel suvel liidu piires hõlpsamini reisida”, ütles Marianne Guenot uudisteagentuurist Insider. Vabam reisimine sõltub siiski koroonaviiruse olukorrast USA-s ning täpseid kuupäevi pole välja öeldud.