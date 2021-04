Väike ülevaade: millistes turistide meelisriikides edeneb vaktsineerimine kõige kiiremini ehk kuhu tasub planeerida reisi?

Teatud kindluse reisi planeerimisel annab vaktsineerimine. Võime eeldada, et riigid, kus vaktsineerimine edeneb heas tempos, suudavad nakatumislaineid edaspidi kontrolli all hoida ja riigi avatuks jätta. Samuti annab see reisijatele kindlasti ka teatud turvatunde, kuna võimalus ise nakatuda sellises sihtriigis on väiksem. Teeme ülevaate turistide meelisriikidest, kus vaktsineerimine edeneb väga heas tempos ja koroonajuhtumid on kontrolli all.