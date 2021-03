Euroopa Liidu rohepass tehakse valmis kiirmenetluse korras, et päästa suvine reisimine

Euroopa riikidel on suur tahtmine rohepass võimalikult kiiresti valmis teha, et piiride avamise korral saaks turism mingil määral taastuda ning et Euroopas oleks võimalik ohutumalt ringi liikuda. Selleks otsustas Euroopa Parlament teha rohepassi valmis kiirmenetluse korras, mis võtab umbes kaks kuud aega.