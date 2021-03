Sakslased lendavad Mallorcale puhkama, sest kodumaal reisida ei tohi. Hispaanlased nurisevad ebaõigluse üle

Samuti on praktiliselt võimatu sõita puhkama muudesse paikadesse. Hispaanlased nurisevad ebaõigluse üle, kuna neil endil on erinevate omavalitsuspiirkondade vahel reisimine jätkuvalt keelatud.

"Me oleme õnnelikud ja koroonaviiruse nakatumisnäitajad on Mallorcal hoopis madalamad kui Saksamaal. Tänu koroonatestidele ja terviseküsimustikule, mis tuli eelnevalt täita, pole mul üldse mingit muret. Me oleme õnnelikud, sest pääseme välja ja näeme midagi erinevat ja ei pea kodus istuma ning niisama passima," rääkis Mallorcal puhkav Lisa Gille.