Kindlustusfirma: reisida saab, kuid teekond tuleb läbi mõelda

Salva reisikindlustuse osakonna juhataja Epp Ulfsak selgitas, et vaktsiini tulek on andnud inimestele kindlustunnet ning möödunud aasta lõpust on selgelt tõusnud huvi reisimise ja reisikindlustuste vastu. „Kuna juba peaaegu terve aasta pole korralikult reisida saadud, siis ilmselt tahetakse seda nüüd esimesel võimalusel teha. Inimeste huvi reisikindlustuste vastu on selgelt tõusnud ja sellega seoses on tekkinud ka palju küsimusi. Kuna oleme üks väheseid kindlustusseltse, kes katab oma reisikindlustusega ka koroonaviirusega seotud riske, siis on pöördumiste arv märkimisväärne,“ lausus Ulfsak.