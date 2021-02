Kuus asjalikku nõuannet, kuidas muuta koroonatingimustes reisimine lihtsaks ja riskivabaks

1. Tööta läbi ametlik info. Kindlasti on esmalt oluline viia ennast kurssi ametliku infoga välisministeeriumi ning sihtriigi vastava lehe abil. Lisaks ka riikide kohta, mida reisil läbitakse. Uuri, millised on reisipiirangud, kas on nõutud koroonatesti olemasolu? Millised on muud nõuded sihtriigis? Millised dokumendid on riiki sisenemiseks vaja täita? Millised turismiatraktsioonid võivad viiruse levikuga seoses üldse suletud olla? Kõige paremat info saab Reisi Targalt lehelt või Facebookist veebikonsuli lehelt.