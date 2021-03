Vaata üle! Uuenenud nimekiri riikidest, kuhu saab reisida koroonaviiruse antigeenitesti tulemuse ettenäitamisel

Vältimatu vajaduse korral teise riiki reisida, peab reisija tõestama, et ei kanna koroonaviirust. Reisieelsete testide nõuded on aga erinevad ja igaüks peab ise end kurssi viima, milline test ja kui mitu tundi enne riiki saabumist tehtud peab olema. Reisijatel on võimalik teha nii PCR-teste kui ka antigeeni teste.