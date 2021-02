Kuhu saavad vaktsineeritud inimesed karantiinita Euroopas reisida?

Üha enam riike on hakanud minema seda teed, et koroonaviiruse vastu vaktsineeritud reisijad saavad riiki siseneda ilma lisapiiranguteta. Kuna vaktsineerimine kogub hoogu, toome välja need Euroopa riigid, kuhu saab tänase seisuga siseneda ilma karantiininõudeta, kui sind on vaktsineeritud.