Balti riikide suurim reisikorraldaja taastab aprilliks lennud Türgi kuurortlinnadesse

„Türgi on alati olnud Balti riikide inimeste hulgas populaarseim suvepuhkuse sihtkoht,” räägib Novaturase juht Audronė Keinytė. “2019. aastal reisis Türgi kuurortidesse umbes 100 000 reisijat kogu Baltikumist. “Esimene lennuk Vilniusest tõuseb õhku 1. aprillil — kõige varem kogu Baltikumist. Riia lendude algus on kavandatud 21. aprillile ja Tallinnast saab lennata alates 3. aprillist. Alguspunktiga Leedust on planeeritud kuni 10 lendu nädalas, Lätist neli ja Eestist viis lendu nädalas.“