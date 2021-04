Euroopa koroonapass võibki juba suve algul käivituda

"Nüüdseks on see liikmesriikide poolt kokku lepitud ja erimeelsusi enam ei ole. See liigub nüüd edasi Euroopa Parlamenti ja sellega tahetakse tõesti väga kiiresti valmis saada, et piiriülene sertifikaatide tunnustamise saaks võimalikult ruttu käivituda, võib-olla juba mais või juunis," ütles välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer ERR-ile.

Ta lisas, et kuna ka Euroopa Parlamendil on huvi, et inimeste liikumine Euroopas taastuks võimalikult ruttu ja nad sooviks sellele kaasa aidata, siis ei peaks ka parlamendist suuri probleeme tulema.

Roheline digitõend tähendab Euroopa Liidu tasemel loodavat andmevahetuse usalduskihti, kuhu liikmesriigid saavad oma tõendid ühendada ning mille vahendusel saab kontrollida teistes riikides välja antud tõendite usaldusäärsust. Digitõend hakkab kajastama seda, kas selle omanik on vaktsineeritud, COVID-19 läbi põdenud või on andnud lähiminevikus negatiivse testitulemuse.

Volmer ütles, et Eestil on endapoolne lahendus on juba enam-vähem valmis. "Minu teada on sotsiaalministeerium lubanud aprilli lõpuks juba esimese testversiooni tööle saada," märkis ta. Sama kinnitas kolmapäeval "Terevisoonis" ka sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantsler Kalle Killar, kes ütles, et sihiks on see valmis saada aprilli lõpus või mai alguses.

Anonüümsust palunud Euroopa Komisjoni ametnik rääkis kolmapäeval, et Eesti koos Prantsusmaa, Saksamaa, Rootsi, Luksemburgi, Horvaatia, Bulgaaria, Kreeka ja Tšehhiga on vaktsiinitõendi käivitamisel kõige kaugemale jõudnud ning nende osalusel võib hakata sertifikaatide kasutatavust juba mai lõpus testima.