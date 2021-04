Millised olid aprilli populaarseimad sihtkohad eestlaste seas? 10 olulist punkti, millele peab enne reisile minekut mõtlema

Varakult peab uurima, kas ja millist testi sertifikaati on sihtkohta reisides vaja esitada (kaasa arvatud transiitriigi ja lennufirma tingimused). Näiteks paljud riigid nõuavad sisenemiseks Covid sertifikaati negatiivse PCR-testi tulemuse kohta, kuid üha rohkem riike aktsepteerivad ka kiiremat ja lihtsamat antigeeni testi sertifikaati. Testi aeg tasub registreerida varuga ning oluline on üle vaadata, kui palju tunde varem võib test tehtud olla. Lisaks tuleb testimise vajadus kaardistada ka tagasipöördumisel. Kuigi Eestisse saavad alati sisse kõik Eesti elanikud, on testid tihti vajalikud transiitlennujaamade või lennufirma enda nõudmisel. Mõnes sihtkohas pakub 5-tärni hotell tasuta testimist kohapeal. Kuid mõnel pool maksab see 200 USD inimese kohta.

Kas ja millistel tingimustel on soovitud sihtriiki võimalik hetkel reisida? Paljudesse riikidesse saab hetkel siseneda vaid eritingimustel, näiteks tööga seotult või perekondlikel põhjustel. Mitmed riigid siiski ootavad turiste väga ja teevad kõik selleks, et mitte neid heidutada või eemal hoida. Estraveli turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juht Katrin Aaslaid toob välja põhilised sihtkohad, kuhu nende kaudu lähinädalatel turismi eesmärgil reisitakse: "Estraveli müügistatistika järgi on aprillis enim uusi tellimusi avatud järgmistesse populaarsetesse sihtkohtadesse: Egiptus, Türgi, Dubai, Maldiivid, Kariibi mere rannik (Mehhiko), Kanaari saared ja Lõuna-Hispaania ning Portugal (Madeira saar). " 2) Kasuta turvalist reisibürood ja maanda riske

Reisile minnes tasub alati ennast ja oma reisikaaslasi registreerida Välisministeeriumi lehel . See on kiire ja tasuta. Lühiajalise välisriigis viibimise registreerimise eesmärgiks on tagada võimalikult kiire ja efektiivne konsulaarabi. Isegi kui sihtkohas ei ole Eesti konsulaaresindajat, saab Välisministeerium info olemasolu korral organiseerida vajadusel konsulaarabi mõne teise EU liikmesriigi konsulaaresinduse kaudu.

Praegu on olulisem kui kunagi varem sõlmida iga reisi jaoks (või kasvõi kogu aastaks ette) piisavate katetega reisikindlustus. Estravel müüb koostöös Salva Kindlustusega populaarset reisikindlustust, mis pakub ka COVID-19 haigestumisega seotud kaitset. Juhime tähelepanu, et enamik levinud krediitkaardikindlustustest Covid riski ei kata ja käsitavad seda oma tingimustes kui pandeemiast tulenevat välistust.

Euroopa Turismikomisjoni tellitud uuringu järgi on inimeste jaoks hetkel Euroopas reisimisel üks olulisemaid faktoreid reiside paindlikud tühistamistingimused. Mitmed Eesti suurimad reisikorraldajad pakuvad praegu reisimisel väga paindlikke maksetingimusi ning ka COVID-pausi lisateenust, mis aitab juhul kui reis on vaja koroonasse haigestumise tõttu edasi lükata. Ka lennupileti ostmisel tuleb uurida, millistel tingimustel on võimalik piletit muuta või tühistada. Seda infot saab kiiresti ja tasuta reisibüroost.

Nüüd, kus paljud ei ole oma reisidokumenti pikalt kasutanud, tasub üle kontrollida, kas reisidokumendid kehtivad ja vastavad sihtriigi tingimustele. Euroopa Liidu riikides saab reisida nii kehtiva ID-kaardiga kui ka passiga, kusjuures juhime tähelepanu, et kui reisijal on välisriigi pass, kuid Eesti ID-kaart, siis tuleb need Schengeni piiri ületades esitada korraga, isegi EU-siseselt reisides. Väljaspool Euroopa Liitu reisides on vajalik kehtiv pass. Näiteks Türki reisides peab pass kehtima vähemalt 6 kuud peale riiki sisenemist. Sama kehtib paljude kaugete sihtkohtade kohta. Mõnda riiki sisenemiseks on vajalik ka viisa või elektrooniline reisiluba.

8) Tingimused lennujaamades ja lennukis

Arvesta, et lennujaamades ei pruugi olla kõik teenused ja poed avatud. Samuti uuri, kas lennuki pardal pakutakse toitlustust või peaksid ise midagi kaasa varuma (oma alkohol on keelatud!). Toonitame, et lennufirmal on õigus ja kohustus mitte pardale lubada reisijaid, kes on enne lendu (sh lennujaamas) liigselt alkoholi tarbinud.

Uuri järele, millised tingimused kehtivad lennuvedaja pardal. Näiteks mõni lennufirma lubab lennule vaid nn kirurgilise maskiga, mis peab reisijal endal kaasas olema.

Seda kõike ja palju muudki saad alati küsida lennupileti müüja käest, kui see on Eestis registreeritud reisibüroo, mitte aga välismaine robot-portaal.

9) Olukord ja piirangud sihtriigis kohapeal

Lisaks riiki sisenemise tingimustele on oluline teada, milline on üldine olukord kohapeal. Kas ja mis kellani on restoranid avatud, kas kehtib öine liikumiskeeld, millised on maski kandmise reeglid, kuidas toimub toitlustus hotellis, kas veekeskused on avatud jne. Ole valmis, et reeglid võivad muutuda ka reisil olles. Positiivse poole pealt võib välja tuua, et turiste on tavapärasest palju vähem ja hinnad seepärast ka soodsamad.

10) Järgi reegleid Eestisse naastes

Et reisida vastutustundlikult on vajalik reisilt naasmisel järgida Eestis kehtivaid reegleid. Eestisse saabuja elektroonilise piiriületaja tervisedeklaratsiooni saab täita ära juba 24 h enne Eestisse tulekut. See kiirendab piiriületust tunduvalt.

Kui sa ei ole vaktsineeritud ja ei ole 72 h jooksul enne Eestisse naasmist teinud PCR testi, tee see kindlasti naasmisel koheselt Tallinna lennujaamas või Tallinna Sadamas. Järgi vajadusel eneseisolatsiooni või piiratud isolatsiooni nõudeid. Rohkem infot leiad Välisministeeriumi lehelt.

"Et reisimine saaks kiiremini taastuda normaalsele tasemele, palume klientidel nii reisil olles kui ka peale seda järgida kõiki kehtestatud reegleid nii kodu- kui välismaal. Käitume vastutustundlikult ja toome viiruse asemel koju kõik need plussid meie tervisele ja elukvaliteedile, mida reisimine pakub!" rõhutab Katrin Aaslaid.