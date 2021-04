Kuidas reisimisel tõendada, et koroonaviirust põdenu pole enam nakkusohtlik?

„Meie poole on pöördunud üksjagu kliente, kes on COVID-19 läbi põdenud ja kellel on reisimisel, kas piiril või lennujaamades, probleeme tekkinud. Kuna PCR test näitab peale põdemist veel suhteliselt pikka aega positiivset tulemust, siis on lennufirmad hakanud nõudma viirusest tervenemist kinnitavat sertifikaati,“ märkis Salva reisikindlustuse osakonna juhataja Epp Ulfsak.

Segaduste vältimiseks soovitab Ulfsak viiruse läbipõdenud inimestel enne reisi võtta perearstilt kinnitus, et ta ei ole enam nakkusohtlik ja võib reisida. „Vastasel korral võib juhtuda nii, et kui seda sertifikaati esitada ei ole, siis inimest lihtsalt pardale ei lasta,“ selgitas Ulfsak. Ta lisas, et selline paber võib aidata ka olukorras, kus inimene saab Eestist välja reisida, aga tagasi enam ei saa, sest eelnevalt kodus põetud COVID-19 näitab PCR testis ikka veel positiivset tulemust.

„Samas tuleks aga ka uurida, kas konkreetne lennufirma või sihtkoht sellist kinnitust ikka kindlasti aktsepteerib, sest kliendid on meile andnud tagasisidet, et lennufirmadel on sertifikaadi esitamise osas nõuded kohati erinevad,“ märkis Salva reisikindlustuse osakonna juhataja. Eriti põhjalikult tuleks tingimusi uurida nendel reisidel, kus peab mitut lennufirmat kasutama.

„Perearsti väljastatud kinnitus on oluline ka kindlustuse vormistamisel. Salva pakub koos reisikindlustusega COVID-19 viirusega seotud kindlustuskaitset, mis katab reisi ärajäämisega seotud kulud esmakordse COVID-19 haigestumise korral. Kuid viiruse läbipõdenud inimestele saame reisi ärajäämise kaitset pakkuda ainult siis, kui enne poliisi sõlmimist või hiljemalt seitse päeva enne reisi algust on COVID-19 laboratoorse PCR testi tulemus negatiivne,“ lausus Ulfsak.

COVID-19 viirusega seotud kindlustuskaitse katab vajadusel viirusesse haigestumisega seotud ravikulud välismaal, karantiini jäämise kulud ning tagasisõidupiletid.