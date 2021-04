Lennufirmadel on seoses vaktsineerimise ja julgema lendamisega tekkinud ootamatud mured

Lennufirmadel on tekkinud mure, sest nõudlus reisimise järele on hoogsalt kasvamas ning lennukeid ei ole ühtäkki kuskilt võtta. See toob aga kaasa ülerahvastatud lennukid (viiruse tingimustes) ning tunglemise lennujaamades. Tekkida võivad ka probleemid lendude väljumisega, sest kiire taastumine ei ole lihtne.

Näiteks on Delta Air Lines andnud oma reisijatele korduvalt teada muutustest graafikus. Vabandavad kirjad paluvad reisiaega muuta või pakuvad raha tagastust, kuid protsessid võtavad aega tunde. Lennufirmad justkui taasavastaks seda, kuidas suuremaid rahvamasse teenindada.

Lennukite taas töösse toomine tähendab, et need peavad läbima korraliku hoolduse ja kontrolli. Lisaks peavad taas tööle naasvad pardatöötajad läbima uuesti kursused ja hankima uuendatud sertifikaadid, et neid lendudele lubataks.

Samal ajal käib hoogne vaktsineerimine ning puhkuseplaane tehakse taas julgemalt. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen andis teada, et vaktsineeritud ameeriklased on suvel Euroopasse oodatud. Suvi tõotab reisimise osas tulla taas vilgas. Mitte pandeemia-eelse intensiivsusega, aga siiski aktiivsem kui see mõnda aega olnud on.

Ameeriklased soovivad kasutada ära oma kogunenud lennupunktid. Paljudel reisijatel on olemas 2020. aastal neile antud reisivautšerid, mille nad said ära jäänud reiside eest. Needki hakkavad aeguma korraga. Lennupileti hinnad on võrreldes pandeemiaeelse ajaga oluliselt madalamad.