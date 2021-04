Pilt on illustreeriv

Reisijuhis ilmus möödunud nädalal artikkel teemal, et koroona läbipõdenutel on pea võimatu reisile minna — loe SIIT ! Selle peale võttis meiega ühendust lugeja, kes jäigi just PCR-positiivsel põhjusel ilma oma reisist Kanaari saartele. Avaldame tema loo.