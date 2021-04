ONLINE-INTERVJUU | Millega pead arvestama, kui soovid praegu reisile minna? Välisministeerium vastab lugejate küsimustele

Teistest eraldi hoidmine tundub turvalise reisimisviisina, kuid peate siiski arvestama, et riigipiiride ületamiseks on sisuliselt kõikjal Euroopas nõutud negatiivse koroonatesti tulemuse esitamine. Äärmiselt täpselt tuleb jälgida, et mahute antud ajaraamide sisse, st et test oleks iga kord kehtiv, kui järgmisesse riiki siseneda soovite. See tähendab arvatavasti mitmekordset testide tegemist, kui plaanite külastada mitut riiki. Kuna testid pole just väga odavad, tuleb arvestada täiendava rahakuluga. Lisaks on vaja eelnevalt välja uurida, kas ja missugused vaatamisväärsused (muuseumid jms) on üldse avatud, kas kehtib öine liikumiskeeld jt nõuded. Meil on juba kogemusi, kus autoga reisijad on keset sõitu avastanud, et keegi seltskonnast on nakatunud koroonaviirusega ning tuleb kiiresti teha muudatusi oma reisiplaanis, sest nakatunu vajab arstiabi või teda ei lubata positiivse koroonatesti tõttu enam järgmisesse riiki. Siinkohal on abi COVID-19 kattega kindlustusest, mis aitab ravikulusid ning reisitõrkest tekkinud lisakulusid (majutus jms) katta. Tagasi Eestisse jõudes peate praeguste reeglite kohaselt jääma 10-ks päevaks isolatsiooni või tegema testi 72h enne Eestisse jõudmist või vahetult Eestisse jõudes ja uue testi kuuendal päeval pärast esimest. Kui mõlema testi tulemused on negatiivsed, saate naasta igapäevaellu. Infot riikide kohta, kust saabudes kehtib isolatsiooninõue, leiate välisministeeriumi lehelt — https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele. Infot uuendatakse iga nädal üks kord reedeti (st avaldatakse reeglid, mis kehtivad järgneva nädala esmaspäevast pühapäevani). Kuivõrd reeglid muutuvad kiiresti ja see võib juhtuda ka reisi kestel, soovitame puhkusereisid välismaale edasi lükata.