Reisimine ebastabiilsel ajal: mida tuleb reisikindlustust valides tingimata silmas pidada?

Ühelt poolt on huvi taga väsimus, kuid kindlasti mõjutab seda ka vaktsineerimine või haiguse läbipõdemine. Kliendid mõistavad nüüd reisikindlustuse vajadust ning soovivad end kindlustada praegusele olukorrale vastavalt. „Sellega seoses on tekkinud aga palju küsimusi ning kogu turu võimalusi teades oskame pakkuda ka parimat võimalikku lahendust," rõhutab IIZI vara- ja isikukindlustuse tootearendusjuht.

Ebastabiilne ja segane olukord on muutnud inimeste käitumismustreid ja teadlikkust. Kui veel aasta tagasi suhtuti reisi kindlustamisse ükskõikselt ja kahjude hüvitamise tingimustesse väga ei süvenetud, siis nüüd on reiside kindlustamisel peamiseks murekohaks saanud COVID-19 viirusega seotud kahjude hüvitamine.

Paljud krediitkaardi omanikud reisisid enne pandeemiat julgelt teadmisega, et kaardiga kaasnevast kindlustusest piisab. Paraku selgus, et enamus krediitkaardiga kaasnevaid kindlustusi ei ole abiks COVID-19-sse haigestumisel. Teadlik klient ostab lisaks reisikindlustuse, mis hüvitab haigestumise COVID-19-sse reisil olles või ka enne reisi, kui haiguse tõttu reisile minna ei saa.

Põhjalik eeltöö tuleks kindlasti ära teha, sest riigiti on palju erisusi ning arvestama peaks sihtriigi piirangutega. Paljudes riikides on nõue, et riiki saab siseneda vaid negatiivse koroonatestiga, mis on tehtud näiteks 72h varem, mõnda riiki sisenemiseks piisab hoopis antigeeni testi sertifikaadist. „Arvestama peaks, et negatiivset koroonatesti võib nõuda ka teele jääv transiitriik, kus toimub ümberistumine järgmisele lennule," rõhutab IIZI vara- ja isikukindlustuse tootearendusjuht. Testimisel tuleks silmas pidada, et haiguse läbipõdemisel võib test näidata positiivset tulemust mitmeid kuid.