Vastutustundliku reisimise meelespea: ainult reegleid korralikult täites säilib võimalus suvel välismaal puhata

Eesti Turismifirmade Liidu peasekretäri Mariann Luguse hinnangul on reisimise turvalisuse tagamine võimalik ainult vastutustundlike teenuse osutajate ja vastutustundlike klientide koostöös. Seetõttu pöördus liit koos oma liikmetega kõikide reisiteenuste pakkujate poole, et kutsuda neid üles hoolsalt järgima kõiki turvaliseks reisimiseks kehtestatud nõudeid ja tegema kõik endast oleneva, et vahendada kogu reisiteekonna vältel vaid kontrollitud ja kehtestatud nõudeid täitvate partnerite teenuseid.