Hea uudis reisisõpradele: Turkish Airlines alustas taas lendusid Tallinnast

Olgugi, et Turkish Airlines on lubanud alates eelmisest suvest pidevalt taasalustada lennuliiklust Tallinnast, siis on seda otsust mitu korda edasi lükatud. Nüüd on asi aga kindel, sest täna väljuski esimene Turkishi lend üle pika aja Tallinnast Istanbuli. Esialgu toimuvad lennud kolm korda nädalas: teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval.