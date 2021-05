Türgi on Eesti puhkajatele avatud: PCR-testi enam enne reisi tarvis teha pole ja hotellid on sertifitseeritud ohutu turismi programmi alusel

Türgi turismi edendamise ja arendamise agentuur on välja töötanud Türgi turismitöötajatele vaktsineerimisprogrammi, mis on osa ohutu turismi sertifitseerimise programmist. Nii on eesmärk tagada Türgi turismitöötajate ja külastajate tervis ja ohutus. “Plaanis on, et turismitöötajate vaktsineerimine peaks lõppema 2021. aasta algaval suvehooajal. Türgi teeb suuri jõupingutusi, et tagada väliskülalistele turvaline ja tervislik puhkus,” selgitab Anna Djuzok.