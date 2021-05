RETSEPT | Türgi on hõrgutiste riik: mida süüakse ramadaani ajal ja mida pärast seda?

Ramadaani ajal süüakse paar tundi enne päikesetõusu, selle söömaaja nimeks on sahur. Äratab selleks trumm, millega üks vaesematest külaelanikest ringi käib, sellega veidi sissetulekut teenib ja tuletab meelde, et see brunchitaoline söömaaeg on viimane enne päikesetõusu. See on kerge, leivast, juustust ja puuviljadest koosnev eine, mille juurde tuleb palju juua, sest ülejäänud päeval seda teha ei saa.

Seetõttu algab õhtusöök nimega iftar tavaliselt veega. Alžeerias on joogiks traditsiooniliselt piim. Kui muezzin päikeseloojangul hüüab, siis selleks ajaks on kõik end juba laua taha seadnud ja noad-kahvlidki juba kätte haaranud. Esimeseks ampsuks on dattel või oliiv ja ramadaani spetsialiteet, aromaatne ramadaanisupp. Tegemist on läätsesupiga, millele lisatakse kikerherneid, lambaliha ja värskeid maitsetaimi. Peale seda süüakse väikeseid snäkke, mis on eriti kaunilt valmistatud. Sinna juurde kuuluvad ka magustoidud, mis on ülevoolavalt — ehk õigesti öeldes, kui nad on meega tehtud, siis tilkuvalt magusad, sageli lisanduvad datlid, milledel just ramadaani ajal eriti suur tähtsus on. Magustoitute kõrvale on Magrebi regioonis traditsiooniks juua piparmünditeed.

Datlitest valmistatud spetsiaalne hõrgutis on makroud, mida tuntakse nii Alžeerias kui Tuneesias nagu ka brikki, mida saab samuti imekaunilt serveerida — õlis küpsetatud täidetud õhulised koogid, mille sisse kuulub alati muna. Pärsias ehk Iraanis valmistatakse khanfaroushit, need on paksud kuldkollased pannkoogid riisi ja nisujahu segust, kindlasti lisandub roosivesi, kardemon ja safran, mis annavad neile tüüpilise oriendi aroomi. Ka börek fetaga, türgi nuudlisupp, lambaköfte ja lamedad leivad vürtsköömeniiga on klassikalised ramadaani söögid. Köögi juurde kuuluvad aga ka moodsalt interpreteeritud road nagu yufkarullid krevettidega ja ubadest tehtud mousse’iga või köfte hapendatud kurkidega, magustoiduna riisipuding mokka shotiga.