Paljud Türgi hotellid keelduvad majutamast mehi, kes reisivad ilma naissoost kaaslaseta. Miks?

Reisisell nimega David sattus tõelisse hämmingusse, kui ta soovis broneerida hotellitoa Lujo hotellis Bodrumis endale ja oma sõbrale. Ta sai hotellist vastuse, et hotellitoa broneerimine üksikule meeskliendile või kahele mehele pole võimalik. Kui David uuris, miks selline piirang, sai ta hotellilt vastuse, et mehed, kes reisivad ilma naisteta, pidutsevad liiga palju ja põhjustavad probleeme.

Türgis on enam kui 100 hotelli, kus ei võeta vastu üksi või mitmekaupa reisivaid mehi, kirjutatakse väljaandes One Mile at a Time. Kui tahad tuba, tuleb naine kaasa võtta.

Üks pikalt Türgis elanud naine ütles väljaandele The Sun, et piirangud on loodud selleks, et mehed ei tuleks Türki kohalikke naisi või teisi turiste ahistama. “Naiste “ärarääkimine” ja ahistamine on Türgis kahjuks suureks probleemiks,” rääkis naine. “Ilma naisteta reisivad mehed võivad olla üsna agressiivsed. Lisaks paljudele hotellidele ei aktsepteeri ainult meestest koosnevaid seltskondi ka paljud baarid. See aitab ära hoida baarides toimuvat soovimatut külgelöömist teistele klientidele.”

Kas see piirang on mehi diskrimineeriv? Paljude arvates on. “Selline piirang normaliseerib ideed, et üksik mees on kiskja, või veel hullem — et üksik mees ongi loodud kiskjaks ja ainult piirangud suudavad tema hävitavat tegevust takistada,” kommenteeris teine vaatleja hotellide ja baaride seatud piiranguid.

On avaldatud ka arvamust, et teine põhjus, miks paljudes Türgi hotellides ilma naisteta reisivaid mehi ei majutata, on homofoobia.