Just sellele riigile prognoositakse Euroopas kuuma sihtkoha staatust

Juhtiva andme- ja analüüsiettevõtte GlobalData sõnul on Sloveenial olemas kõik vajalikud atribuudid, et muutuda järgmiseks kuumaks sihtkohaks Euroopas, isegi kui rahvusvahelisel areenil riik ei ole veel küllalt tuntud tegija.

GlobalData andmetel jõudis 2019. aastal Sloveeniasse tervelt 4,7 miljonit rahvusvahelist reisi. Vaatamata sellele, et väike Kesk-Euroopa riik ei kuulunud isegi Euroopa 25 kõige külastatuma riigi hulka. Aastatel 2010-2019 oli sissetulevate saabujate näol aastane kasvumäär muljetavaldavalt 9,7%, mis näitas, et Sloveenia kui alahinnatud sihtkoha kohta hakati rääkima. Kuid märkimisväärne osa rahvusvahelistest külastajatest tuleb geograafiliselt seotud lähisturgudelt ning umbes 50% reisijatest 2019. aastal saabusid kas Austriast, Itaaliast, Ungarist või Horvaatiast. See tähendab, et Sloveenial on suur potentsiaal tekitada huvi ka kaugemal asuvates reisientusiastides.