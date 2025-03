Schlössle Hotel Tallinn tutvustab maailmale Eesti luksusturismi

Ajalugu ja eksklusiivsus

„Schlössle Hotel on koht, kus kohtuvad ajalugu, elegants ja siiras külalislahkus. SLH-ga liitumine on suur hetk nii meile kui ka kogu Tallinnale. Meil on suur au Eestit maailma luksushotellide eliidis esinadada ja reisijaid läbi luksusliku ja intiimse kogemuse vanalinna võlu avastama kutsuda.“

Maailma luksuslikemate butiikhotellide hulgas

13. sajandist pärinevas hoones asuv Schlössle Hotel peegeldab kunagiste kaupmeeste elustiili eksklusiivsust, mis on meeldejääv igale külalisele. SLH kollektsiooni kuulumine on vaid vähestele hotellidele osaks saav prestiižne tunnustus ja Schlössle Hotel paistab silma mitmel põhjusel:

Külluslik majutus

Esmaklassiline teenindus ja personaalsed elamused

Eesti saadik maailmas

Tallinna eliitturismi uus tase

Small Luxury Hotels of the World™ on rahvusvaheline bränd, mida eelistavad reisijad, kes otsivad autentseid ja eksklusiivseid elamusi. Schlössle Hotelli liitumine SLH-ga tähendab, et Tallinn on nüüd tugevamalt luksusturismi kaardil, võttes vastu reisisõpru, kes hindavad esmaklassilist teenindust ja unikaalseid kogemusi.