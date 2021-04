Eesti inimesed toetasid Beiruti plahvatuses kannatanuid: raske saatusega Ali sai endale ja lastele kindlust juurde

Nii nagu paljudele teiste süürlaste jaoks, oli ka 31-aastasele Ali Al Omarile raske olla tunnistajaks 2011. aastal puhkenud Süüria sõjale. “Alguses olin šokis või eitusfaasis, ma ei suutnud vaadata uudiseid ja hoidusin igasugustest vestlustest, mis puudutasid sõda. Kuni päevani, mil plahvatas mürsk ning mu parim sõber minu ees suri. Siis sain aru, et reaalsusest pole pääsu ja peaksin kodumaalt lahkuma, sest muul juhul oleks mul olnud kaks varianti: võtta ise relv kätte — mis on minu põhimõtete vastu —, või sõjakeerises surra.

Kuna Ali kodu hävis, kolis ta kuu aja pärast elama nelja ruutmeetrisesse tuppa. Lisaks sellele, et Ali püüdis oma väikese palgaga toetada oma perekonda Damaskuses, sattus ta oma tillukesel pinnal hoolitsema ka oma kahe vennapoja eest, kes samuti Liibanoni põgenesid.

Mehe jaoks oli kõige olulisem leida kiirelt uus töö, et maksta üüri ja osta süüa vennalastele. Arvestades Liibanoni keerulisi majandustingimusi oli see raske, kuid nüüd on Alil õnnestunud leida töö kodulähedases toidupoes.