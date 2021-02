Eestlased ärgitavad Ida-Ukraina naisi oma ettevõtteid asutama

Ukraina idaosas jätkuv konflikt on alates 2014. aastast jätnud paljud inimesed haavatavasse olukorda ning seisma silmitsi igapäevaste väljakutsetega, paljud neist on ka sisepõgeniku staatuses. Eriti keeruline on olukord leibkondades, kus on puuetega või vähenenud töövõimega liikmeid.