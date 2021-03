Pilk Ukraina rindelähedaste elanike igapäevaellu: vanapaar kannab kordamööda talvesaapaid, raha napib ka toiduks

Pagulasabi humanitaarabi programmi fookuses on Donetski ja Luhanski oblastite rindelähedased asulad ning abi antakse peamiselt rasketes oludes lastega peredele, samuti eakatele inimestele, kes on konfliktipiirkonda jäänud. Üks osa humanitaarabi programmist on rahaliste toetuste jagamine kõige haavatavamatele peredele, et aidata neil külm periood üle elada. Seekord ostsid abisaajad küttepuid, kivisütt ja briketti, talveriideid ja jalanõusid, sooje tekke, radiaatoreid ja parandati relvakonfliktis kahjustunud elamuid.

Sabada perekond elab Popasna linnas, Luhanski oblastis. Pereema Anna (40) on lesk ning hoolitseb üksinda kolme lapse (8, 16, 18) eest. Naisel on keeruline tööd leida, sest tal on tõsiseid probleeme tervisega. Pere ainsaks sissetulekuallikaks on riigipoolne toetus, mis on umbes 63 eurot kuus. Eesti Pagulasabi otsustas anda perele toetust ligi 210 eurot. Selle eest said nad kohe osta küttepuid ja mõned kotid kivisöega. Lisaks läks raha lastele soojade riiete ostmiseks. “See on minu perele väga-väga suur tugi ja ma ei teagi, kuidas selle eest tänada,” ütles Anna.