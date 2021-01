Liibanoni disainer Nour Daher: meie maskid on tehtud käsitsi ja südamega

"Olen alati imetlenud süüria põgenikest naiste tehtud tööd ja pingutusi, mis aitavad ühtlasi ka nende elujärge parandada. The Master Peace'i tööde juures võlus mind nende originaalsus ja viis, kuidas see seob nende esemete loojate mõtted ja tunded lõpuks üheks täisväärtuslikuks loominguks," ütles Daher, kes on omandanud moedisaini bakalaureusekraadi Liibanoni Ameerika Ülikoolis ja disaini magistrikraadi Glasgow Moe ja Tekstiilide Kunstikoolis Šotimaal.

Liibanoni disainer Nour Daher.

Daher rääkis, et maskide ja rõivaste disainimisel keskenduvad nad Süüria traditsioonilistele tikkimis-, värvimis-, õmblemis- ja lõikamistehnikatele, et kasutada neid kaasaegses moes. Maskid on valminud 40-liikmelise naiskonna poolt käsitööna ning on inspireeritud nende teekonnast Süüriast Liibanoni.

"Maske meisterdades oleme loonud õhkkonna, kus tööd tehes jagatakse mõtteid, uudiseid, mälestusi, pisaraid ja naeru. Kõik see aitab siinsetel naistel luua paremat elu, toetada peresid ja olla osa kogukonnast," ütleb Daher ja lisab, et igaüks, kes maski ostab, aitab tagada, et Bekaa orus püsiks loominguline varjupaik neile, kes seda vajavad.

Süürias möllava kodusõja tõttu on Liibanoni põgenenud hinnanguliselt 1,5 miljonit süürlast. Iga ostetud maski kohta annetatakse üks mask põgenikelaagrile Bekaas.

Näide käsitöömaskist, mis on valmistatud Bekaa orus Süüria põgenike poolt.

Siin & Sääl e-poe leiad aadressilt siinjasaal.ee/pood. Lisaks maskidele müüakse seal kvaliteetseid käsitöötooteid kohvisegudest küpsisteni.

Artikkel sündis koostöös Eesti Pagulasabiga (ERC - Estonian Refugee Council). Pagulasabi aitab pagulastel ja rändetaustaga inimestel Eestis paremini kohaneda, lisaks pakub humanitaarabi Gruusias, Ukrainas, Jordaanias ja Liibanonis. Tallinnas tegutseb ERC sotsiaalne ettevõte Siin & Sääl, kus rändetaustaga inimesed pakuvad toitlustust, korraldavad keeleõpet ja töötube ning müüvad oma tooteid läbi e-poe.