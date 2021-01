Kodumaalt lahkuma sunnitud süürlanna: inimesed hakkasid mind Liibanonis Nutvaks Naiseks kutsuma

„The Master Peace on minu jaoks kõik. See andis mulle tagasi mu elu, lubab mul rakendada oma oskusi ja jagada kõike seda, mis mul nüüd on, teistega. Läbi raske töö jõudsime ka maailmani. The Master Peace on valgusallikaks kõikidele naistele, kes on töösse kaasatud, andes neile võimaluse vabastada endasse kogunenud valu ja viha ning luua midagi uut ja ilusat sellest, mis nende sees peidus. Võimalus Süüria traditsioonilisi tehnikaid moderniseerida on meie jaoks olnud suur privileeg,” jutustab Oum Fawzi, kes on tänaseks olnud Pagulasabi projektiga seotud juba üle kahe aasta. „Alustasime seda projekti kolmekümne naisega, igaüks meist Süüria erinevast külast või piirkonnast pärit. Töötame ühtse kokkuhoidva tiimina. See on meie viis näitamaks maailmale, mida tugevad Süüria naised on rasketel aegadel võimelised tegema!”.