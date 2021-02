Eestlased aitavad Gruusia sisepõgenikest naistel oma ärisid püsti panna: meestekeskne mõtteviis on kahjuks endiselt sügavalt juurdunud

„Mõte oma tegevustega Gruusiasse laieneda on Eesti Pagulasabil mõtteis tiksunud juba mõnda aega. Kuna nii Ukrainas, Liibanonis kui ka Jordaanias on meil ette näidata edukas sisepõgenike eluolu ja ettevõtlust toetavate projektide renomee, siis tundub loogiline jätk rakendada analoogset mudelit ka Gruusias," ütles Eesti Pagulasabi projektijuht Taavet Tomberg.

Aprillis 2020 pöördus Gruusia Eesti poole, et edastada palve alustamaks abiprojektidega Gruusias. Eesti Pagulasabi kohapealseks partneriks on Tserovani sisepõgenike asulas tegutsev organisatsioon For Better Future, kellel on pikaaegne kogemus sisepõgenikega töötamisel, samuti on organisatsioonil sotsiaalne ettevõte, mille kaudu pakutakse sisepõgenikele tööd ja aidatakse igapäevasel toimetulekul.

"Gruusias on tööturule sisenemine naistele üsna keeruline, eriti sisepõgenikele. Meestel on tunduvalt rohkem võimalusi, lisaks saavad nad töötada tehastes, mis nõuavad tugevat füüsilist vormi, samas kui naised on tavaliselt koduperenaised ja jäävad lastega koju. Sageli ei oska nad isegi CV-d kirjutada ega oma lihtsaid teoreetilisi teadmisi tööturule sisenemise kohta. Naised ei saa kodust ja lastest lahkuda, et otsida tööd kaugemal, näiteks Thbilisis, kus on palju rohkem võimalusi. Sisepõgenikest naistel pole pankadega suheldes laenu saamiseks ühtegi tagatist, mida kindlustusena kasutada. Ligikaudu 95% kinnisvaraomanikest on mehed," ütles Ekaterine Zaridze, For Better Future projektijuht.

For Better Future kontor Tserovanis. Foto: MTÜ Eesti Pagulasabi

Zaridze kinnitusel on Gruusias endiselt levinud sügav veendumus, et mehed teevad paremat äri ning naised peaksid olema lihtsalt suurepärased emad. Kuigi uues põlvkonnas see mõtteviis väheneb, on Gruusia meestel jätkuvalt tihti ka perekonna suurem toetus: näiteks kui ühes peres kasvavad poiss ja tüdruk, kel on samad ideed, siis on poisil suurem võimalus saada tuge vanematelt või ka pankadelt laenu.