Eesti suursaadik Gruusias: loomulikult on majandus väga kõvasti pihta saanud, sest Gruusia elab ju turismist

Eks kõik väga loodavad, et see valgus tuleb, aga hetkel ei saa öelda, et see lähemal oleks. Kummalgi poolel olid oma punased jooned, ja mingeid järeleandmisi nendes punastes joontes tehtud ei ole. Kui opositsioon nõuab uusi valimisi ja poliitvangide vabastamist, siis valitsev partei, Gruusia Unistus, mis on parlamendis praegu ainupartei — nemad ei ole selles küsimuses järeleandmisi teinud ja kõik muu tundub mõlemale poolele täiesti tühine. Kas lõpuks see kompromiss leitakse või mitte, on täpselt selline 50:50. Frustratsioon hakkab tekkima kõigil, ka rahvusvaheline kogukond on siin juba nii ühele kui teisele poolele sihtmärgiks muutunud. Ka meie avaldusi instrumentaliseeritakse väga paljuski — kui sa ütled midagi, siis seda kasutatakse ära kas siis ühe või teise poole poolt või vastu. See teeb ka meid väga ettevaatlikuks. Väga keeruline olukord.

Gruusia peavoolumeedia räägib praegusest poliitiliset kriisist. Teatavasti olid siin sügisel parlamendivalimised, mille tulemusena opositsioon valimistulemusi ei tunnistanud ja keeldus parlamenti minemast. See kõik on kulmineerunud nüüd sellega, et opositsiooni suurima partei juht [Nika Melia] on arreteeritud, rahvas on tänavatel ja väga palju on teadmatust ja ebastabiilsust üleüldiselt. Kuigi siinne Euroopa Liidu delegatsiooni juht ja USA saadik on neid omavahelisi kõnelusi üritanud vahendada, siis praeguseks on selge, et sellest pole piisanud. EL on saatnud siia oma eriesindajad ja see on tugev märk, et olukord on tõsine. Kõige selle tulemusena kannatab enim tavaline Gruusia kodanik. Praegu oleks vaja tegeleda majandusega, Covidi olukord on tõsine. Kõik need tegelikult olulised teemad on aga jäänud tagaplaanile ja pool aastat on kulunud poliitilise kriisi lahendamisele.

Tavainimene on tegelikult üsna väsinud. Kui me võtame numbrid, siis opositsiooniparteide poolt hääletas kokku 52% elanikkonnast. Gruusia Unistuse poolt hääletati aga peamiselt seetõttu, et nähti, et nad said Covidi esimese lainega väga hästi hakkama. Osad hääletasid nende poolt puhtalt sellepärast, et opositsioon ei suutnud ennast piisavalt mobiliseerida ega tulla välja programmiga, mille poolt hääletada. Kindlam oli võtta see, mis oli juba olemas. Valimisprotsent iseeneset liiga kõrge ei olnud, 56,1%. Opositsioon ajab oma poliitikat nüüd tänaval. Kutsub üles demonstratsioonidele, aga kui vaadata arve, et palju rahvast tänavatele tuleb, siis tegelikult neid inimesi eriti ei ole. Osalt seetõttu, et on epideemia ja ei julgeta tulla, aga teisest küljest on neil tekkinud ka väsimus, et „aga mis sest kasu on, mida me sinna tuleme, kui nagunii midagi ei muutu?”. Pigem kaotavad inimesed kõige selle tagajärjel veelgi rohkem usku poliitikasse ja nendesse institutsioonidesse, mis peaksid nende õiguste eest seisma. Loodetavasti see kriis liiga pikalt vinduma ei jää, sest muidu võib arvestada, et ükskõik, kas järgmised on korralised või erakorralised valimised, siis see valimisprotsent saab olema väiksem.

Aasta 2019 kinnitatud statistika järgi moodustas humanitaarabi kogu arengukoostöö rahadest 0.01 protsenti. See on üsna väike osa, suurem osa on siiski arengukoostöö. Aga muidugi on Covidi olukord seda pilti palju muutnud. Praegu on rohkem ka humanitaarabi tulnud. Kokku aitas EL eelmise aasta jooksul Gruusiat 1.5 miljardi euroga, mis on riikide lõikes per capita kõige suurem toetus üldse. Abirahasid voolab siia tegelikult väga palju sisse, küsimus on selles, kas need jõuavad õige sihtgrupini ja kas neid kasutatakse õigesti. Me aeg-ajalt põrkume jälle samade teemade otsa, et oleme käinud ja koolitanud ja andnud abi, aga kui aasta või paari pärast tagasi läheme, on kõik ikka vanaviisi, keegi ei mäleta — inimesed vahetuvad väga kiiresti. Ma arvan, et see on see kõige frustreerivam moment abi andmise juures. Aga öelda, et seda abi ei oleks — seda ei saa.

Loomulikult on majandus väga kõvasti pihta saanud, sest Gruusia elab ju turismist. Väga pikalt oli ainult kolmel lennuliinil siia lennata lubatud. Inimesed on väga mures, paljud ettevõtted on pankrotti läinud — nagu igal pool mujal, see ei ole selles mõttes midagi erandlikku. Mis on erinev, on vaktsiinide kättesaadavus. Gruusia on otsustanud, et hangib kõik oma vaktsiinid Euroopa Liidu[ja Maailma Terviseorganisatsiooni] Covax platvormi kaudu. Lihtsalt need kogused on hetkel väga väikesed, mis siia jõuavad. Need katavad võibolla ära eesliini, kuigi Gruusial on endal optimistlik lootus, et aasta lõpuks on 60% täiskasvanud elanikkonnast vaktsineeritud. Muidu üldiselt on inimesed vaktsineerimise suhtes positiivselt meelestatud, kuigi ebakindlust on ka.

Just, sul peab olema põhistruktuur või süsteem üles ehitatud. Kui sul on vesi ja sa tahad seda kallata, siis sul peab olema anum, kuhu sisse sa seda kallad. Muidu see lihtsalt voolab täiesti juhtimatult laiali. Ma tean, et paljud riigid töötavad konkreetselt mingite põgenikegruppidega nii ühes kui teises regioonis ja viivad ise ka selle raha kasutamise järelvalvet läbi. Ega ei saa oodata aasta või kümme aastat, kuni Gruusia on jõudnud selleni, et kõik on korralikult registreeritud. Inimene ju vajab soojust, toitu, vett ja meditsiinilist abi iga päev.

Ehk ma saan aru, et isegi kui teised riigid pakuvad humanitaarabi ja arengukoostöö projekte, siis peaasjalikult on see leevendus ja abi neile, kes on juba registreeritud? Need aga, kes on jätkuvalt kusagil bürokraatia hammasrataste vahel, siis neid ei saa aidata enne, kui nad on oma riigis kõik paberid korda ajanud?

Paraku on nende sisepõgenikega nii, et nad saavad tähelepanu, aga mitte positiivset tähelepanu. Praegu on Gruusias laias laastus kuskil 286 000 sisepõgenikku, mis on umbes 90 000 leibkonda. Riik on nendest umbes pooltele andnud kindla elamispinna, on ehitatud kortermaju. Neil on konkreetne eluase, aadress, nad on registreeritud. Ja siis on pooled, kellel seda ei ole, kes vaatavad ise, kuhu nad saavad ja kuidas nad saavad. Põhilised uudised, mis meediasse jõuavad, ongi seotud sellega, kui mingid põgenike perekonnad asuvad elama mahajäetud majadesse külades või äärelinnades. On mingisugune elamu, sinna nad kolivad sisse, aga tegelikult see elamu ei ole elamiskõlblik, seal puudub vesi, kanalisatsiooon, soojus. Siis nad jälle visatakse sealt välja. Kohalik omavalitsus hakkab nendega tegelema, vaadatakse, kes on registris ja kes ei ole. Sisepõgenike registreerimine on ka problemaatiline — ühes registris on märge, et tal on kõik olemas, teises registris on märge, et tal pole mitte midagi. Eksisteerib mitu paralleelset infopanka, mis absoluutselt omavahel kokku ei lähe. Inimene jääb bürokraatia hammasrataste vahele. Puudub ühtne andmesüsteem ja niimoodi nad käivad külast külla ja regioonist regiooni, otsivad juhutöid, elatuvad ja elavad seal, kus juhtub. Sellega tegeletakse, aga see kõik on väga aeganõudev, sest neid on väga palju. Kasvõi Thbilisis ringi sõites on täiesti äratuntav, et millistes piirkondades põgenikud elavad — olmetingimused ja elu on neil laiali laotatud sinnasamma hoovi peale. Kurb.

Eestil on päris hea maine digimaailmas. Koroona ajal oli paljudel küll tükk tegu kaugõppele või kaugtööle saada, kuid võrreldes paljude teiste riikidega käis see ikka väga valutult. Kuidas on see olukord Gruusias? On nutiseadmete ja interneti kättesaadavus kõigile tagatud või on see erinevate ühiskonnakihtide vahel vaid ebavõrdsust ja lõhet suurendanud?

Suuremates linnades ei tule see ehk nii välja. See oleneb ikkagi konkreetsest perest, nende sotsiaalsest kindlustatusest. Nagu Eestiski — kui sul on rohkem lapsi ja vähem võimalusi, siis sul on keerulisem. Aga siin on see kontrast linna ja maa vahel väga suur. See on kindlasti probleem, enamus Gruusia koole avatigi nüüd alles märtsist. Nemad olid terve selle sügise koduõppel, online õppel. Olid mingid programmid ja kuidagi nad said hakkama, aga ka siin räägitakse n-ö kaotatud aastast. On võimatu kontrollida, kui palju on neid lapsi, kellel üleüldse ei ole õnnestunud koolitöös osaleda. See on väljakutse. Kui räägime üleüldistest digivõimalustest, siis järk-järgult hakkab see paranema. Palju on kinni seadusandluses. Haridus on suhteliselt neutraalne, kõik on huvitatud sellest, et lapsed saaksid haridusele ligipääsu.

Mis võiksid olla need asjad, mida Eesti ja Gruusia saaksid teineteiselt õppida?