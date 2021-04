Eesti suursaadik Ukrainas: on selge, et siin on väga palju inimesi, kellel on raskusi igapäevaselt hakkama saamisega

Digimaailm on kindlasti üks asi ja see projekt, riik nutitelefonis, on oluline prioriteet. Covidi ajal on see riik nutitelefonis teinud viiekordse hüppe ja see on päris vinge, me räägime siin ikkagi miljonitest kasutajatest. Teine prioriteet on taristu. Nad ei ole siin aastakümneid uundanud lennujaamasid või maanteid. Võib küll veidralt kõlada, et valavad prioriteedina betooni, aga siin tuleb taaskord meelde tuletada selle riigi suurust. Ma sõidan autoga Kiievist Severodonetskisse, mis on mõnikümmend kilomeetrit rindejoonest, üheksa tundi. Ja Kiievist Taga-Karpaatiasse, Ungari piiri äärde, on üksteist tundi. Need maanteed ei ole vahepeal väga mõnusad ega tundu liiga turvalised. Riik on nüüd pannud suure ressursi sinna taristusse, et ääremaade inimesed tunneksid ka, et neist hoolitakse. Zaporizhias, kus poolteist aastat tagasi käisin, oli toonane lennujaam ikka nägur, umbes nagu 30 aastat tagasi Tartu bussijaam. Ja nüüd kuu aega tagasi sai valmis uhiuus lennujaama terminal — võiks öelda, et kõige värskema väljanägemisega lennujaama terminal terves Euroopas. Seda on vaja, kui sa tahad investeeringuid ja tahad, et inimesed tuleksid ja julgeksid läbi lennujaama ka lennuki peale minna. See on kindlasti neil üks prioriteet, kuhu vahendeid läheb päris kõvasti.

Peangi nentima, et kohati see ongi Maslow püramiid, et kui sul toitu laual ei ole, siis sa muude asjade peale ei jõuagi mõelda. Mõtled sellele, kuidas see toit sinna saada. Aga mõnes aspektis oleme ka Eestis üsna samas seisus Ukrainaga. Eestis on põlevkivi ja mõttekoht, et kuidas sujuvalt minna üle taastuvenergia ja rohelise energia peale. Ukrainas on kivisüsi. Meie peaministrid pidasid hiljuti videokohtumise ja üks teemadest oligi see, et kuidas me saaksime kogemusi vahetada põlevkivi ja kivisöe pealt rohelisele energiale üleminekul, kuidas leida inimestele uued töökohad või koolitada neid, kes seni on selles sektoris hõivatud olnud. Lisaks vene elektrivõrgust lahtiühendumine — Eesti tahab ennast lahti siduda 2025ndaks ja siduda end siis lääne võrguga. Ukrainalsed hõikasid maha veelgi ambitsioonikama plaani, et 2023ndaks siduda end lääne võrguga ja lahti siduda valgevene ja vene võrgust. Aga see tähendab seda, et elekter peab olema puhas. Kui nad tahavad siit elektrit Euroopasse müüa, siis nad ei saa enam müüa kivisöe elektrit. Tuumaelektrijaamad siin on, aga mõeldakse ka taastuvenergia peale, näiteks päikesepaneelid. Ma arvan, et üks lahedamaid projekte — kui Tšernobõlist saab rääkida lahedas võtmes —, on minu meelest see, et sinna rajatakse päikeseenergia parke. Mida muud sa sinna ehitada saad, see on selline ala, kuhu elama ei saa minna ei tea kui kaua veel. Aga ülekandeliinid on olemas, nii et päikesepaneeliparkide jaoks on see õige koht. Hakatakse tootma puhast elektrit radioaktiivsest piirkonnast. Kõlab kummaliselt, aga minu arvates on see kihvt näide, kuidas seda piirkonda arendada.