Pagulasena isolatsioonis: koroona lööb kõige valusamalt neid, kes juba eelnevalt vaimselt räsitud

“Erinevalt omal käel sisserännanud inimestest eristab pagulasi see, et olenemata sellest, kui kimpus nad iseendaga on või kui suurt igatsust nad päritoluriigi järele ka ei tunneks, ei saa nad endale sobival ajahetkel koju tagasi minna ning peavad hakkama saama lähedaste ja sõprade vahetu toe ja julgustuseta,” ütles Eesti Pagulasabi kohanemisprogrammi koordinaator Laura Ombler, “seetõttu võivad nad tunda, et nad on siin lõksus ning tagasiteed pole: tuleb kohaneda siinse kultuurikonteksti ja suhtlemisstiiliga.” Ombleri sõnul tekitab stressi samuti see, et inimene ei tea uues riigis täpselt oma õigusi, kohustusi ja võimalusi ning see segab asjaajamist ning eluplaanide tegemist.

Poolteist aastat tagasi Türgist poliitilise tagakiusamise tõttu Eestisse põgenenud Sibel Yildirim ütles, et isolatsioonis elamine on raske ja keeruline on jääda õnnelikuks, kui ei saa inimestega rääkida. “Olen vaikne inimene, aga mulle meeldib Eesti väga ja inimesed on väga toredad. Aga kui ma ei räägi kellegagi, siis tunnen, et olen üksi ja tahan oma [Türgi] külla minna. Samas, kui inimesed tulevad meile siin külla või saavad niisama kokku, tunnen end palju paremini.” Yildirim lisas, et loodab, et need päevad saavad väga kiiresti läbi, sest eriti pagulasena tuleb integreerumiseks luua dialoog kohalike inimestega. “Ma arvan, et see on ainus võimalus siin õnnelik olla,” ütles Yildirim. Tema abikaasa Celal Ylidirim nõustus ja ütles, et kui inimestega kontakti ei saa, suureneb ka igatsus Türgi kodu ja pereliikmete järele.

Suhtlus interneti teel aitab üksindust ja isoleerituse tunnet leevendada, kuid ei asenda siiski päriselu vestlusi. Foto: Pexels

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul kogeb iga neljas inimene oma elu jooksul vaimse tervise häired. Seda võivad mõjutada näiteks probleemid perekonnas või tööl, töö kaotamine, lahutus, lähedase surm, haigus või mõni muu elumuutus.