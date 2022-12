Seiklus rüblikutega | Meie Portugali TOP 5 elamust

Kui plaanid külastada seda maailmas armastatud päikselist puhkusepiirkonda, siis naudi rahulikult Eestis suve ja jäta Portugali reis julgelt vahemikku september–oktoobri lõpp või isegi novembri keskpaik. Kevade kohta ei oska ma öelda, aga sügisel on see küll eestlaste suvi oma +20-+25 kraadi ja enamasti päikseliste ilmadega. Samas ei ole liikvel selliseid rahvamasse nagu suvel, kui 20 000 elanikuga Lagose linnast saab 300 000 inimese kuurort. Siinkohal on tähtis lisada, et meie ei ole basseinipuhkuse turistid ja ainult päikesevõtmise puhkusena ma Algarvet ka ei müü.

Küll aga käisime novembri keskpaigani ookeanis ja soojustuseta basseinis ujumas. Veekraadid olid umbes +17-20 nii, et parajalt karastav, aga ujutav vesi ning hea on seegi, et mitmel pool saad soovi korral ka sügisel surfikursuseid võtta. Kuid hoidu uisapäisa suurte lainetega vette minekust! Vahemeri Hispaanias oli Portugali Atlandi ookeani lainete kõrval rahulik nagu järveke, kuigi ka Vahemeri lainetab tormise ilmaga korralikult. Nüüd aga viis soovitust, kui plaanid lisaks Algarve paradiisirandade nautimisele selles piirkonnas ka ringi seigelda.

Cabo de St Vincente ehk mandri Euroopa edelapoolseim tipp

Meile soovitati mitmel korral Cabo de Rocat, mis on mandri Euroopa läänepoolseim tipp, kuid sinna me seekord ei jõudnud. Edelatipp leevendas loobumisvalu, sest see imeilus kaljune neemetipp pakkus hunnituid vaateid. Sajandeid peetigi seda maailmaääreks, kuni maadeavastajad lükkasid 14. sajandi lõpus ja 15. sajandil oma retkedega selle arusaama ümber. Sellegipoolest oli Cabo de St Vincente viimane sadam, kust maadeavastajad nagu Vasco da Gama pikkadele merereisidele teele asusid ja kaljuserval asuvas kabelis enne veel palvetamas käisid.