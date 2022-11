Seiklus rüblikutega | Meie Hispaania TOP 6 elamust rüblikutega

Kui põnev on jälgida, kuidas maastik muutub Hispaaniast Portugali sõites. Hispaania lõunaranniku kokkuvõtteks võiks öelda: väikesed vahemaad, aga suured erinevused. Meie elasime Costa Tropical piirkonnas, väikeses kohalike kuurortis, Torrenueva Costa linnakeses, kus inglise keelt ei mõistetud ega räägitud. Kohanemine võttis aega, aga koha võlu avastasime samuti õige pea. Mõnus Vahemere rand asus meie Hispaania kodust kõigest 400m kaugusel ja ilmad olid nii soojad ja päikselised, et vette kastsime end peaaegu iga päev. Kohalikud ütlevad, et harukordselt palav ja päikseline sügis. Ilmaga on meil seni tõesti vedanud, aga teisalt paneb see mind paratamatult ka kliimasoojenemisele mõtlema.

Kokku veetsime Hispaanias 6 nädalat, ühe nädala pealinnas Madridis ja tervelt viis lõunarannikul, kus nädalalõppudel sõitsime ühele ja teisele poole, et rohkem näha ja kogeda. Kokku külastasime kümmet linna ning tagasiteele jäävad veel kaks. Selles artiklis annan kiire ülevaate meie Hispaania lemmikelamusest.

Baskimaa

Hispaania põhjaosa asub Atlandi ookeani ääres ja selle loodus erineb Vahemereäärsest lõunast märgatavalt. Kaljud on järsemad ja vaated rohelisemad, temperatuur paari kraadi võrra jahedam kui lõunarannikul. Meie külastasime pisikest Getaria linna, kus meie üllatuseks on sündinud moelooja Balenciaga, kelle suursugune muuseum on kontrastiks kogu pisikesele kalurilinnakesele.

Kahe rannakese, restoranide ja ühe lihtsasti ronitava kaljukünkaga armas Getaria andis meile maitse suhu. Saime aru, et Baskimaad külastaksime iga kell uuesti! Tasub teada, et Baskimaa lähiajalugu on verine ning hispaania keelest saadakse küll aru, aga enamasti räägitakse sinuga (kasvõi trotsist) baski keelt. Põnev, põnev kant!

Sierra Nevada mäestik