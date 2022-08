Seiklus rüblikutega | Pikk autoreis pisikeste lastega võib alata: osaliste tutvustus

Pisemad seiklejad on poeg Tormi, kes sai äsja 5-aastaseks ja preili Luuna, kes on 2,5-aastane. Aktiivsed lapsed, kes on mõlemad väga nutikad ja head suhtlejad. Igav nendega juba ei hakka!

Kui inimesed ütlevad, et oi, nad on nii kadedad, et me lähme, siis ütlen ikka, et oodake ikka päris muljed ära ja öelge siis. Nalja ja väljakutseid saab meie aktiivsete suslikutega kindlasti olema, eriti pikkadel autosõitudel. Muidugi loodan, et kõik läheb sujuvalt ja ennekõike on meil koos hiiglama tore ja põnev maailma avastada!