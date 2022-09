Seiklus rüblikutega | Prantsusmaa lahkus laste vastu ja kuidas eirata Google mapsi

Toursi jõudsime ööhakul peale väljakutsuvat Pariisi külastust. Väljas oli endiselt soe, kindlasti üle 20 kraadi. Seekord oli meil taas majutus AirBnb korteri näol vanalinnas, just nagu mõned päevad tagasi Belgias, Antwerpenis. Ja ka seekord istusid inimesed terrassidel ning linnakeskus oli mõnusat suminat täis. Soe tunne puges põue, aga peale kurnavat metropoli väisamise päeva ei tulnud kellelegi isegi mõttesse kauemaks välja jääda.

Tours jääb Pariisist kahetunnise sõidu kaugusele lõuna suunal. Elanikke on umbes 137 tuhat ja kuigi tegu on Centre-Val de Loire’i piirkonna suurima linnaga, on piirkonna keskuseks hoopis Orleans, kuid Tours on see eest veinipiirkonna keskus. Ma meelega ei olnud ühegi meie peatumispaiga kohta palju uurinud, sest mulle meeldib end üllatada lasta. Otsus, mis õigustas end ka seekord.



Alustasime linna ringkäiku hommikul kohaliku pagariäri terrassil einestades. Mõnus oli jälgida kohalike elanike igapäevaseid toimetusi. Olles baguettid ja crossaintid alla kugistanud, asusime ringkäigule. Teada on, et väikeste lastega pole avastamisretked kuigi tempokad ning, kui sa juba samal päeval tahad uude kohta sõita, siis on just väike linn nendega hea valik. Väiksed lapsed, väike linn - loogiline! Kuigi Tours on Tartu suurune linn. Nii, et kas see on suur või väike või midagi vahepealset? Oleneb, kust otsast vaadata. Igatahes ei võta sellisesse linna sisse ja sealt välja sõitmine tunnikest ajakavast maha nagu Pariisis juhtus.



Ringkäiku saatsid vanalinna ajaloolised majad ja armsad väikesed tänavad, kus polnud üldse palju rahvast. Otse meie ees kõrgus massiivne kellatorn, selle kõrval Püha Martini Basiilika. Uhkeid ajaloolisi hooneid Toursis jagub! Kuna praeguseks on meie Prantsusmaa väisamisest juba nädal aega möödas, siis hakkasin kaardilt näpuga järge ajama, milliseid hooneid nägime ning see oli väljakutse! Avastasin hulgi kohti, mida kõike võiksime tagasiminnes veel näha!