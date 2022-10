Seiklus rüblikutega | Manuela lugu ehk luhta läinud ilusalongi otsingud ja südamlik kohtumine

Olin hetkega ähmi täis ja oskasin ainult öelda: „Si, si, si, si.“ Peas keerles sada küsimust nagu „Mis just juhtus?“, „Kuidas ta mu leidis ja ära tundis?“, „Ega ta mind terve selle aja linna pealt ei otsinud?“ See oli küll esimene kord, kui iluteenindaja mind niiviisi linna peal taga ajab! Pealegi oleme me suvalisel terrassil kümnetest. Linna peal ringi liikumas sadu inimesi, sest oli lõunaaeg ja ilm soe ning päikseline.

Tellisin ühe joogi ja paar tapast (joogi kõrval käiv suupiste). PS. Enamasti on üks tapas joogi hinna sees, mis võimaldab soodsalt midagi kõhtu saada. Rääkisin paar sõna telefonis Ukuga juttu, et kinnitada talle – hakkan varsti tulema, kui järsku koputas keegi mulle õlale ja küsis: „Tu Helena?“ (hispaania k. „Oled sa Helena?“). „Soy Manuela, facial!“ (hispaania k. „Olen Manuela, näohooldusest“).

Tundus, et inglise keelt salongis ei räägita, aga Google Translate aitas mul meili teel mure kirjeldada ning mulle kinnitati, et saame keeleoskuse puudumisest olenemata kenasti hakkama.

Tuli välja, et ta on Manoli Molina ilusalongi omanik ja otsis samuti lõunaajal söögikohta nagu minagi. Juhtus minu kõrvale istuma, kuulis mu telefonikõne, vaatas näonahka (aitäh, punnid!) ning küsis pikemalt mõtlemata, ega ma Helena pole. Selline saatuse vingerpuss! Olime ausalt mõlemad rõõmsad, aga veel enam hämmingus.



Manuela on äärmiselt soe ja heasüdamlik inimene. Teineteist me väga ei mõistnud, kuid elagu Google Translate, mis aitas meil kõigest rääkida. Sain teada salongi õige asukoha. Olin sellest isegi märkamatult korra mööda kõndinud. Samuti, et tema tütred elavad välismaal – üks Luksemburgis ja teine Saudi-Araabias ning tal on lapselapsed. Istusime seal veel tükkaega. Manuela oli nii lahke ja õpetas mulle nii mõnegi hispaania keelse väljendi. Iga natukese aja tagant imestasime koos selle saatusevingerpussi üle, mis meil teineteist leida aitas.

Kohtumine rüblikutega

Manuela kinnitas mulle, et oleks võinud mulle politseijaoskonda järgi tulla, kui oleksin ta seal ära oodanud, aga mina ei saanud ju aru, mis ta mulle telefoni teel rääkinud oli. Naersime selle peale. Enne kui ta edasi kiirustas, kutsus ta meid perega Granada randa ja rannabaari päikeseloojangut vaatama, kuhu me ka rõõmsalt õhtul sammud seadsime. Ta ise elab sealsamas kõrval. Manuela tegeles Tormi ja Luunaga nagu oma lastelastega – mängis ja joonistas andnult. Rüblikud olid temast vaimustuses ja mina niisamuti.

Sain muuhulgas teada, et nii Motril kui ka meie Torrenueva Costa kodu on kohalike paigad, kuhu väga palju välismaalasi ei satu. Sellepärast ei räägita siin ka inglise keelt. Näiteks 1 tunni ja 20-minutilise sõidu kaugusel Malagas, aga ka rannikuäärses Benalmadenas on hoopis teised lood. Sealne piirkond on rahvaste paabel, kus inglise keel on suisa kohustuslik ning menüüd leiad lisaks veel prantsuse, soome ja saksa keeles. Siinkandis googeldan toidulauas roogade nimesid, et aru saada, mida tellida.